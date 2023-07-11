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Азербайджан и Россия хотят привлечь крупногабаритные грузы в коридор Север-Юг

Азербайджан и Россия хотят привлечь крупногабаритные грузы в коридор Север-Юг В настоящее время между Азербайджаном и Россией ведется работа по привлечению крупногабаритных грузов в транспортный коридор Север-Юг.
Инфраструктура
11 июля 2023 г. 15:05
Азербайджан и Россия хотят привлечь крупногабаритные грузы в коридор Север-Юг

В настоящее время между Азербайджаном и Россией ведется работа по привлечению крупногабаритных грузов в транспортный коридор Север-Юг.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Департамента грузоперевозок ЗАО ”Азербайджанские железные дороги“ Эмиль Ахмедов.

По его словам, интерес к транспортному коридору Север-Юг возрос: "Если за шесть месяцев прошлого года по транспортному коридору Север-Юг было перевезено 125 тысяч тонн грузов, то за шесть месяцев этого года - 388 тысяч тонн”.

Напомним, что транспортный коридор "Север-Юг" рассчитан в основном на доставку грузов из Индии и региона Персидского залива в Россию, страны Западной Европы, Балтии и Скандинавии. Основным преимуществом этого коридора по сравнению с другими маршрутами является меньшее в два-три раза транзитное расстояние и время в пути. Если морские перевозки осуществляются через Персидский залив и Индийский океан, Суэцкий канал, Средиземное море, Балтийское море до города Хельсинки за 45-60 дней, то по транзитному коридору "Север-Юг" этот срок составляет 20-25 дней.

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