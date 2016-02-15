Азербайджан и Россия договорились о сквозной ставке по транспортному коридору "Север-Юг"

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в рамках развития Международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" договорились о сотрудничестве по привлечению грузопотоков на азербайджанскую и российскую железные дороги за счет организации перевозок грузов по маршруту Индия-Иран-Азербайджан-Россия и в обратном направлении.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы РЖД.

В нем отмечается, что логистическими операторами проекта выступят ООО "ADY Express" и АО "РЖД Логистика". Первые отправки по данным маршрутам планируются до конца марта 2016 года.

В настоящее время грузопоток из Индии в сторону европейской части России обеспечивается морскими перевозками, расчетное время в пути из порта Нава-Шева (Мумбай) в Москву составляет около 40 суток. Новый мультимодальный маршрут будет включать использование морского, железнодорожного и автомобильного транспорта и позволит сократить срок перевозки в два раза. В перспективе - оптимизация срока до 14 суток.

В рамках переговоров стороны согласовали конкурентоспособные ставки: тариф на перевозку 40-футового контейнера по маршруту Мумбай - Москва составит не более 3 тыс. долларов.