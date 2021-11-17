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Азербайджан и Россия планируют сотрудничество в сфере развития городской инфраструктуры

Азербайджан и Россия планируют сотрудничество в сфере развития городской инфраструктуры Развитие городской инфраструктуры - актуальный вопрос и для Азербайджана, и для России.
Инфраструктура
17 ноября 2021 г. 11:31

Развитие городской инфраструктуры - актуальный вопрос и для Азербайджана, и для России.

Как передает Report, об этом сказал председатель Российско-Азербайджанского делового совета Алексей Репик в ходе мероприятия деловой миссии российских компаний в сфере развития городской инфраструктуры – "Умный город" в Баку.

Он отметил, что в связи в этим данное мероприятие особенно важно, поскольку будет способствовать развитию сотрудничества в сфере городской инфраструктуры.

Между странами налажены дружеские отношения в поддержке бизнеса: " В 2021 году работа проходила в направлении развития бизнеса субъектов".

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