Азербайджан и Россия планируют сотрудничество в сфере развития городской инфраструктуры

Развитие городской инфраструктуры - актуальный вопрос и для Азербайджана, и для России.

Развитие городской инфраструктуры - актуальный вопрос и для Азербайджана, и для России.

Как передает Report, об этом сказал председатель Российско-Азербайджанского делового совета Алексей Репик в ходе мероприятия деловой миссии российских компаний в сфере развития городской инфраструктуры – "Умный город" в Баку.

Он отметил, что в связи в этим данное мероприятие особенно важно, поскольку будет способствовать развитию сотрудничества в сфере городской инфраструктуры.

Между странами налажены дружеские отношения в поддержке бизнеса: " В 2021 году работа проходила в направлении развития бизнеса субъектов".