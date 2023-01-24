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Азербайджан и Россия будут сотрудничать в целях согласованного развития пунктов пропуска через госграницу

Азербайджан и Россия будут сотрудничать в целях согласованного развития пунктов пропуска через госграницу Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал Указ об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве и взаимодействии в целях согласованного развития пунктов пропуск
Инфраструктура
24 января 2023 г. 21:52
Азербайджан и Россия будут сотрудничать в целях согласованного развития пунктов пропуска через госграницу
Президент Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал Указ об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве и взаимодействии в целях согласованного развития пунктов пропуска через государственную границу между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией и транспортных подходов к ним".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства, в документе говорится:

"Руководствуясь пунктом 17 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. Утвердить «Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве и взаимодействии в целях согласованного развития пунктов пропуска через государственную границу между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией и транспортных подходов к ним», подписанное 17 ноября 2022 года в городе Баку.

2. После вступления в силу Соглашения, указанного в части 1 настоящего Указа, Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Государственному таможенному комитету Азербайджанской Республики обеспечить реализацию его положений.

3. Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики направить уведомление Правительству Российской Федерации о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу".

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