    Инфраструктура
    • 17 сентября, 2025
    • 16:05
    Посол: Азербайджан и Пакистан увеличат число рейсов для роста товарооборота

    Азербайджан и Пакистан планируют увеличить число рейсов для дальнейшего роста текущего объема взаимной торговли в $100 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, об этом заявил посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов на ознакомительной сессии по теме "Цифровая онлайн-торговля" в Исламабаде.

    Посол заявил, что обе страны полны решимости расширять сотрудничество во многих секторах, уделяя первостепенное внимание торговле и инвестициям. 

    Он указал на развитие прямого воздушного сообщения между двумя странами: "Теперь из Лахора выполняется пять рейсов в неделю, а из Исламабада – два. Это укрепляет деловые и личные контакты. Планируется дальнейшее увеличение числа рейсов для увеличения текущего объема торговли в $100 млн". 

    Президент Торгово-промышленной палаты Исламабада (ICCI) Сардар Тахир Мехмуд в своем выступлении заявил, что Пакистан ценит дружбу с Азербайджаном и призвал к преобразованию политической доброй воли в более прочные экономические связи.

    Он отметил, что пакистано-азербайджанская онлайн-платформа для торговли и инвестиций откроет экспортерам, импортерам, инвесторам и поставщикам услуг широкие возможности: поиск партнеров в формате B2B, электронное заключение контрактов, использование безопасных платежных шлюзов, логистическую интеграцию и проведение виртуальных выставок.

    Мехмуд выразил готовность ICCI в полной мере содействовать организации выставок и налаживанию партнерских отношений.

    Президент Азербайджано-Пакистанской совместной торгово-промышленной палаты (APJCCI) Вакар Зафар Бахтавари также подчеркнул важность регулярных B2B-встреч, совместных выставок и отраслевого сотрудничества. Он высоко оценил активную дипломатическую деятельность посла Фархадова в укреплении торговых и культурных связей.

    По итогам мероприятия стороны договорились активизировать усилия по укреплению экономических связей между двумя братскими странами.

