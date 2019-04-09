Азербайджан и Пакистан откроют чартерные рейсы.

Как сообщает Report, об этом заявил глава пакистанского офиса объединения предпринимателей и промышленников Турции (TUMSIAD) Чундари Анис Игбал на пресс-конференции, посвященной выставке Азербайджан-Турция-Пакистан, которая пройдет в Баку 11-13 апреля.

"Мы уже на заключительной стадии переговоров. Получено добро со стороны AZAL и правительства Пакистана. Нам остается провести еще одну встречу и обговорить детали", - отметил он.

По его словам, растет число посещающих Азербайджан пакистанских туристов. Так, в 2018 году Азербайджан посетило 22 тысячи туристов из Пакистана и ожидается, что к сентябрю их число возрастет до 32 тысяч.