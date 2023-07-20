Азербайджан и Пакистан намерены развивать перевозку грузов автомобильным транспортом

Пакистан и Азербайджан договорились о разработке правовой базы для соглашения о дорожной перевозке грузов.

Пакистан и Азербайджан договорились о разработке правовой базы для соглашения о дорожной перевозке грузов.

Как передает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, договоренность об этом была достигнуто в ходе встречи федерального министра связи Пакистана Маулана Асад Махмуда с азербайджанской делегацией во главе с министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым в Исламабаде.

В ходе встречи для этого была сформирована целевая группа с федеральным секретарем по коммуникациям Мухаммадом Хуррамом Ага в качестве координатора от Пакистана.

Выступая по этому случаю, М. Махмуд сказал, что Пакистан расширяет свои сухопутные маршруты в близлежащие страны, прокладывая обширную сеть важных национальных автомагистралей в Белуджистане.

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана подчеркнул, что прокладка сухопутных и автомобильных дорог между Пакистаном и Азербайджаном через Иран будет способствовать развитию торговли, промышленности, туризма и культуры между двумя странами.