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    Азербайджан и ОАЭ планируют укрепить сотрудничество в области инфраструктуры и транспорта

    Рамин Гулузаде провел встречу с министром инфраструктурного развития ОАЭ

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде, находящийся с официальным визитом в Дубае, встретился с министром инфраструктурного развития ОАЭ, доктором Абдулла Мухаммед Бель Хаиф Аль Нуаими.

    Как передает Report, министры обсудили вопросы укрепления двусторонних связей между ОАЭ и Азербайджаном, в частности, в области инфраструктуры и транспорта.

    Аль Нуаими представил достижения ОАЭ в области инфраструктуры и транспорта, его ведущую международную позицию в конкурентных индексах и свои планы о том, чтобы стать одной из ведущих стран мира к 2021 году.

    Аль Нуаими также высоко оценил общие двусторонние связи между двумя странами, подчеркнув при этом важность обмена опытом в области инфраструктуры и транспорта.

    Гулузаде рассказал об успехах Азербайджана и новых проектах, которые способствуют развитию инфраструктуры и транспорта страны. 

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