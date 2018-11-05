Азербайджан и ОАЭ планируют укрепить сотрудничество в области инфраструктуры и транспорта

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде, находящийся с официальным визитом в Дубае, встретился с министром инфраструктурного развития ОАЭ, доктором Абдулла Мухаммед Бель Хаиф Аль Нуаими.

Как передает Report, министры обсудили вопросы укрепления двусторонних связей между ОАЭ и Азербайджаном, в частности, в области инфраструктуры и транспорта.

Аль Нуаими представил достижения ОАЭ в области инфраструктуры и транспорта, его ведущую международную позицию в конкурентных индексах и свои планы о том, чтобы стать одной из ведущих стран мира к 2021 году.

Аль Нуаими также высоко оценил общие двусторонние связи между двумя странами, подчеркнув при этом важность обмена опытом в области инфраструктуры и транспорта.

Гулузаде рассказал об успехах Азербайджана и новых проектах, которые способствуют развитию инфраструктуры и транспорта страны.