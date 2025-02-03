Азербайджан и ОАЭ обсудили инвестиции в приоритетные сферы

Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсудили инвестиции в приоритетные сферы через Совместный инвестиционный фонд.

Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсудили инвестиции в приоритетные сферы через Совместный инвестиционный фонд.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, обсуждения состоялись в ходе встречи министра экономики Микаила Джаббарова с министром инвестиций ОАЭ Мохаммедом Хассаном Аль Сувейди.

На встрече было подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и ОАЭ, основанные на принципах взаимной дружбы и уважения, развиваются по восходящей линии, расширяется торгово-экономическое партнерство, имеется потенциал для укрепления сотрудничества между странами в сферах торговли, инвестиций, энергетики, сельского хозяйства и финансов.

Отметим, что в 2023 году на основе подписанного между ОАЭ и Азербайджаном документа был создан Совместный инвестиционный фонд с финансовой возможностью в 1 млрд долларов.