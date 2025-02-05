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Азербайджан и Монголия могут в 2025 году подписать соглашения в сфере транспорта

Азербайджан и Монголия могут в 2025 году подписать соглашения в сфере транспорта В 2025 году Монголия планирует подписать с Азербайджаном соглашения о международных автомобильных и воздушных перевозках в рамках визита на высоком уровне.
Инфраструктура
5 февраля 2025 г. 12:46
Азербайджан и Монголия могут в 2025 году подписать соглашения в сфере транспорта

Монголия рассчитывает подписать с Азербайджаном соглашения о международных автомобильных и воздушных перевозках.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство автомобильного транспорта Монголии.

По данным ведомства, соглашения могут быть подписаны в текущем году в рамках визита высокого уровня.

Вопрос подписания таких документов обсуждался на встрече министра транспорта и автомобильных дорог Монголии Борхуугийна Дэлгэрсайхана с азербайджанской делегацией во главе с замминистра иностранных дел Эльнуром Мамедовым.

В ходе обсуждений стороны подчеркнули возможности и основные моменты сотрудничества в сфере автомобильных перевозок между Монголией и Азербайджаном, а также договорились продолжить диалог в данном направлении.

инистр транспорта Б. Дэлгэрсайхан предоставил информацию о 14 мегапроектах, запланированных правительством Монголии к реализации в ближайшие четыре года, выразив заинтересованность к развитию эффективного сотрудничества в транспортно-логистической сфере двух стран", - подчеркивается в информации.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Mongolia may sign transport agreements in 2025
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Monqolustan nəqliyyat sahəsində sazişlər imzalaya bilər

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