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Азербайджан и Махачкалу может связать авиасообщение

Азербайджан и Махачкалу может связать авиасообщение Махачкалу и Азербайджана может связать авиасообщение.
Инфраструктура
23 января 2023 г. 16:16
Азербайджан и Махачкалу может связать авиасообщение

Махачкалу и Азербайджана может связать авиасообщение.

Report сообщает об этом со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что дагестанский аэропорт планирует расширение географии полетов за счет новых направлений, в числе которых Азербайджан, Беларусь, а также российские города Новокузнецк и Оренбург. Уже анонсирован запуск прямых рейсов из Махачкалы в Израиль, а также в один из крупных сибирских городов – Красноярск.

Аэропорт Махачкалы планирует обслужить по меньшей мере 2,8 млн пассажиров в этом году, что на 12% больше, чем в 2022 году.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Mahaçqala arasında aviareys açıla bilər

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