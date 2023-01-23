Азербайджан и Махачкалу может связать авиасообщение

Махачкалу и Азербайджана может связать авиасообщение.

Махачкалу и Азербайджана может связать авиасообщение.

Report сообщает об этом со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что дагестанский аэропорт планирует расширение географии полетов за счет новых направлений, в числе которых Азербайджан, Беларусь, а также российские города Новокузнецк и Оренбург. Уже анонсирован запуск прямых рейсов из Махачкалы в Израиль, а также в один из крупных сибирских городов – Красноярск.

Аэропорт Махачкалы планирует обслужить по меньшей мере 2,8 млн пассажиров в этом году, что на 12% больше, чем в 2022 году.