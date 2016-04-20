​Азербайджан и Латвия подписали протокол в сфере обслуживания автотранспорта

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Риге состоялось очередное заседание азербайджано-латвийской Смешанной комиссии по вопросам сотрудничества в области международного автомобильного сообщения с участием представителей транспортных ведомств Азербайджана и Латвии.

Как сообщила Report глава отдела по связям с общественностью Государственной службы автомобильного транспорта (ГСАТ) министерства транспорта Шафа Мехмангызы, на заседании состоялось обсуждение ситуации с международными автомобильными перевозками между странами, текущих проблем и перспектив развития, увеличения объема транзитных грузов по международному транспортному коридору Север-Юг, виды разрешений на 2016-2017 годы и других интересующих стороны вопросов.

На заседании подписан протокол на основе соответствующих договоренностей.