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    ​Азербайджан и Латвия подписали протокол в сфере обслуживания автотранспорта

    В документе нашли отражение виды разрешений на 2016-2017 годы

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Риге состоялось очередное заседание азербайджано-латвийской Смешанной комиссии по вопросам сотрудничества в области международного автомобильного сообщения с участием представителей транспортных ведомств Азербайджана и Латвии.

    Как сообщила Report глава отдела по связям с общественностью Государственной службы автомобильного транспорта (ГСАТ) министерства транспорта Шафа Мехмангызы, на заседании состоялось обсуждение ситуации с международными автомобильными перевозками между странами, текущих проблем и перспектив развития, увеличения объема транзитных грузов по международному транспортному коридору Север-Юг, виды разрешений на 2016-2017 годы и других интересующих стороны вопросов.

    На заседании подписан протокол на основе соответствующих договоренностей. 

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