Азербайджан и Латвия намерены организовать грузоперевозки между Каспийским и Балтийским морями

Азербайджан и Латвия изучают возможность поиска подходящих маршрутов, связанных с осуществлением грузоперевозок между Каспийским и Балтийским морями.

Азербайджан и Латвия изучают возможность поиска подходящих маршрутов, связанных с осуществлением грузоперевозок между Каспийским и Балтийским морями.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, этот вопрос обсуждался на встрече заместителя министра Рахмана Гумматова с генеральным директором Латвийского агентства по инвестициям и развитию бизнеса Каспарсом Розкалнсом, который находится с визитом в Азербайджане.

Согласно информации, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества между двумя странами в области транспортных связей, цифровизации транспорта, ИКТ, кибербезопасности, а также налаживания сотрудничества в будущем в области “умных городов”.