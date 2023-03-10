О нас

Азербайджан и Латвия намерены организовать грузоперевозки между Каспийским и Балтийским морями

Азербайджан и Латвия намерены организовать грузоперевозки между Каспийским и Балтийским морями Азербайджан и Латвия изучают возможность поиска подходящих маршрутов, связанных с осуществлением грузоперевозок между Каспийским и Балтийским морями.
Инфраструктура
10 марта 2023 г. 16:36
Азербайджан и Латвия намерены организовать грузоперевозки между Каспийским и Балтийским морями

Азербайджан и Латвия изучают возможность поиска подходящих маршрутов, связанных с осуществлением грузоперевозок между Каспийским и Балтийским морями.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, этот вопрос обсуждался на встрече заместителя министра Рахмана Гумматова с генеральным директором Латвийского агентства по инвестициям и развитию бизнеса Каспарсом Розкалнсом, который находится с визитом в Азербайджане.

Согласно информации, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества между двумя странами в области транспортных связей, цифровизации транспорта, ИКТ, кибербезопасности, а также налаживания сотрудничества в будущем в области “умных городов”.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan, Latvia intend to organize cargo transportation between Caspian & Baltic Seas
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Latviya Xəzər-Baltik dənizləri arasında yük daşımaq istəyir

Самое читаемое

В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
4 марта 2023 г. 05:42
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
5 марта 2023 г. 14:53
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
6 марта 2023 г. 06:43
Есть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
ВидеоЕсть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
6 марта 2023 г. 11:45
СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
7 марта 2023 г. 06:15
В Баку супруги пострадали в ДТП
В Баку супруги пострадали в ДТП
8 марта 2023 г. 08:34
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
8 марта 2023 г. 13:30
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
9 марта 2023 г. 11:24
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
9 марта 2023 г. 16:30
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
9 марта 2023 г. 22:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi