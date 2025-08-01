Азербайджан и Кыргызстан осуществили первые грузоперевозки с применением электронного бланка разрешения

11^38 Азербайджан и Кыргызстан осуществили первые грузоперевозки с применением электронного бланка разрешения.

Азербайджан и Кыргызстан осуществили первые грузоперевозки с применением электронного бланка разрешения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджанское (AYNA).

Согласно информации, в Азербайджане успешно применяются цифровые технологии в международных грузоперевозках автомобильным транспортом. Этот процесс также охватывает электронизацию бланков "Разрешение", которыми страны обмениваются на двусторонней основе.

После Турции и Узбекистана, грузоперевозки с применением "e-Permit" – электронного бланка разрешения – были осуществлены и с Кыргызстаном.

Грузовой автомобиль, принадлежащий транспортной компании Кыргызстана, осуществляющий транзитные грузоперевозки по маршруту Грузия-Кыргызстан через территорию нашей страны, прибыл в Азербайджан.

Транспортным средствам, принадлежащим Азербайджану, также выданы электронные бланки разрешений для осуществления международных грузоперевозок в Кыргызстан. В ближайшие дни ожидается осуществление двусторонних международных грузоперевозок по маршруту Азербайджан-Кыргызстан с использованием электронных бланков разрешений.