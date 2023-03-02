Азербайджан и Кыргызстан обсудили сотрудничество в области гражданской авиации

Цели и задачи дальнейшего сотрудничества в сфере гражданской авиации между странами были обсуждены на встрече президента AZAL Джахангира Аскерова и вице-премьера Кыргызстана Бакыта Торобаева.

Цели и задачи дальнейшего сотрудничества в сфере гражданской авиации между странами были обсуждены на встрече президента AZAL Джахангира Аскерова и вице-премьера Кыргызстана Бакыта Торобаева.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские авиалинии».

Стороны обсудили идеи по повышению эффективности сотрудничества, а также определили конкретные меры для открытия авиасообщения между странами.

Джахангир Аскеров отметил, что эффективное сотрудничество в сфере авиации значительно укрепит взаимоотношения между странами, способствуя развитию их экономических, культурных, туристических связей.

Бакыт Торобаев высоко оценил достижения Азербайджана в сфере гражданской авиации и выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество между странами в этой сфере будет успешно развиваться. По его словам, партнерство позитивно скажется на укреплении деловых и туристических связей между странами.