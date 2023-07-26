О нас

Азербайджан и Кыргызстан достигли договоренностей по Среднему коридору

Азербайджан и Кыргызстан достигли договоренностей по Среднему коридору Азербайджан и Кыргызстан условились проводить скоординированную работу по цифровизации Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут), а также усилить меры для повышения привлекательности этого транспортного направления в целях при
Инфраструктура
26 июля 2023 г. 10:40
Азербайджан и Кыргызстан достигли договоренностей по Среднему коридору

Азербайджан и Кыргызстан условились проводить скоординированную работу по цифровизации Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут), а также усилить меры для повышения привлекательности этого транспортного направления в целях привлечения на маршрут дополнительных грузов.

Как сообщает Report, соответствующая договоренность была достигнута на прошедшем в городе Чолпон-Ата 5-м заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой.

Стороны отметили актуальность Среднего коридора.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan, Kyrgyzstan reach agreement on Middle Corridor
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Qırğızıstan Orta Dəhlizlə bağlı razılıqlar əldə edib

Экслюзивные новости

Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
25 июля 2023 г. 15:19
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
25 июля 2023 г. 12:27
Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
24 июля 2023 г. 16:26
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
24 июля 2023 г. 11:14
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
20 июля 2023 г. 13:28
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
20 июля 2023 г. 11:46
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
19 июля 2023 г. 15:40
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
18 июля 2023 г. 16:31
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
18 июля 2023 г. 14:44
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
15 июля 2023 г. 11:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi