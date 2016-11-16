Азербайджан и Кувейт подписали межправительственное соглашение о воздушном сообщении

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Джахангир Аскеров и генеральный директор Гражданской авиации Кувейта Юсиф Аль-Фузан (Yousef Al-Fouzan) 16 ноября подписали межправительственное соглашение о воздушном сообщении между двумя странами.

Как сообщили Report в пресс-службе Администрации гражданской авиации Азербайджана, подписанием межправительственного соглашения стороны устранили препятствия для открытия воздушного сообщения между странами, что будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних экономических и культурных связей между Азербайджаном и Кувейтом.

"Гражданская авиация играет важную роль в обеспечении межнационального обмена между странами и готова удовлетворить потребности рынка пассажирских перевозок между Азербайджаном и Кувейтом. В частности, Национальный перевозчик Азербайджана AZAL и грузоперевозчик Silk Way Airlines изучают возможности открытия прямых рейсов в города Кувейта. Одновременно с этим кувейтская авиакомпания "Аль Джазира" намеревается открыть прямые рейсы в Азербайджан", - говорится в сообщении.

Отметим, что подписание соглашения прошло в преддверии презентации 24 ноября текущего года в Кувейте потенциала туристического рынка Азербайджана.