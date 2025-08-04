О нас

Азербайджан и компания DP World обсудили вопросы сотрудничества

Азербайджан и компания DP World обсудили вопросы сотрудничества Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в рамках визита в ОАЭ встретился в Абу-Даби с заместителем генерального директора компании DP World, специализирующейся на портовых услугах и свободных торговых зонах, Ювраджем Нараяном.
Инфраструктура
4 августа 2025 г. 18:20
Азербайджан и компания DP World обсудили вопросы сотрудничества

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в рамках визита в ОАЭ встретился в Абу-Даби с заместителем генерального директора компании DP World, специализирующейся на портовых услугах и свободных торговых зонах, Ювраджем Нараяном.

Как сообщает Report, об этом министр написал на своей странице в соцсети X.

"Мы обсудили перспективы сотрудничества в сфере цифровизации портов и логистических коридоров, внедрения "умных" транспортных систем и решений мобильности, основанных на данных. Рассмотрели возможность создания совместного предприятия и привлечение инвестиций. Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам модернизации инфраструктуры с интеграцией морской, железнодорожной и автомобильной логистики, а также переходу к регулярным грузоперевозкам блок-поездами," - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan and DP World discuss cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və "DP World” şirkəti əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər

Другие новости из категории

Бакметрополитен внес ясность в фейки об увольнении начальников департаментов
Бакметрополитен внес ясность в фейки об увольнении начальников департаментов
4 августа 2025 г. 18:54
Али Асадов утвердил состав коллегии Госагентства водных ресурсов Азербайджана
Али Асадов утвердил состав коллегии Госагентства водных ресурсов Азербайджана
4 августа 2025 г. 18:10
AYNA: На таможенном посту Красный мост ожидают 120 автомобилей
AYNA: На таможенном посту "Красный мост" ожидают 120 автомобилей
4 августа 2025 г. 16:39
Изменен состав Координационного совета по транзитным грузоперевозкам
Изменен состав Координационного совета по транзитным грузоперевозкам
4 августа 2025 г. 16:25
Исполнительный директор AZCON включен в состав некоторых совместных комиссий
Исполнительный директор AZCON включен в состав некоторых совместных комиссий
4 августа 2025 г. 16:24
Юбилейный 20-тысячный поезд из Китая в Европу отправился по Среднему коридору
Юбилейный 20-тысячный поезд из Китая в Европу отправился по Среднему коридору
4 августа 2025 г. 13:04
Кабмин Азербайджана расширил список нарушений на платных дорогах
Кабмин Азербайджана расширил список нарушений на платных дорогах
4 августа 2025 г. 12:39
Утвержден список подведомственных учреждений, не входящих в структуру Госагентства водных ресурсов
Утвержден список подведомственных учреждений, не входящих в структуру Госагентства водных ресурсов
4 августа 2025 г. 12:17
ASCO обнародовало объем сданных отходов за первое полугодие
ASCO обнародовало объем сданных отходов за первое полугодие
4 августа 2025 г. 11:39
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
4 августа 2025 г. 08:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi