Азербайджан и компания DP World обсудили вопросы сотрудничества

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в рамках визита в ОАЭ встретился в Абу-Даби с заместителем генерального директора компании DP World, специализирующейся на портовых услугах и свободных торговых зонах, Ювраджем Нараяном.

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в рамках визита в ОАЭ встретился в Абу-Даби с заместителем генерального директора компании DP World, специализирующейся на портовых услугах и свободных торговых зонах, Ювраджем Нараяном.

Как сообщает Report, об этом министр написал на своей странице в соцсети X.

"Мы обсудили перспективы сотрудничества в сфере цифровизации портов и логистических коридоров, внедрения "умных" транспортных систем и решений мобильности, основанных на данных. Рассмотрели возможность создания совместного предприятия и привлечение инвестиций. Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам модернизации инфраструктуры с интеграцией морской, железнодорожной и автомобильной логистики, а также переходу к регулярным грузоперевозкам блок-поездами," - отметил он.