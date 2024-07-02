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Азербайджан и Китай подписали меморандум об увеличении грузоперевозок по Среднему коридору

Азербайджан и Китай подписали меморандум об увеличении грузоперевозок по Среднему коридору Азербайджан подписал с Китаем меморандум об увеличении объема грузоперевозок по Среднему коридору.
Инфраструктура
2 июля 2024 г. 14:52
Азербайджан и Китай подписали меморандум об увеличении грузоперевозок по Среднему коридору

Азербайджан подписал с Китаем меморандум об увеличении объема грузоперевозок по Среднему коридору.

Как сообщает Report, меморандум о сотрудничестве подписан на встрече с делегацией правительства китайской провинции Цзянсу в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Меморандум также будет способствовать развитию двусторонних отношений в сфере железнодорожного транспорта.

Стороны в том числе обсудили привлечение новых грузов на Средний коридор, перспективы развития взаимоотношений между двумя странами, субсидирование Китаем транзитных перевозок через Азербайджан и другие актуальные вопросы.

Напомним, что первый блок-поезд из провинции Цзянсу отправился в Азербайджан 20 июня и прибудет в Баку в ближайшие дни.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, China ink memorandum to increase cargo transportation along Middle Corridor
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycandan keçən tranzit daşımaları Çinin subsidiyalaşdırması müzakirə olunub

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