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Азербайджан и Китай обсудили сотрудничество в сфере "умных городов"

Азербайджан и Китай обсудили сотрудничество в сфере "умных городов" Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев встретился в столице Кении Найроби с замминистра жилищного строительства и городского-сельского развития Китая Цзяньго Донгом.
Инфраструктура
28 мая 2025 г. 20:02
Азербайджан и Китай обсудили сотрудничество в сфере умных городов

Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев встретился в столице Кении Найроби с замминистра жилищного строительства и городского-сельского развития Китая Цзяньго Донгом.

Как сообщает Report, об этом А.Гулиев написал на своей странице в X.

На встрече были обсуждены возможности сотрудничества в области устойчивого градостроительства, концепций "умных" и экологически чистых городов.

В ходе встречи был подчеркнут вклад недавнего официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай в укрепление двусторонних отношений, а также создание новых возможностей для тесного сотрудничества и обмена опытом в области устойчивого городского развития.

Противоположную сторону пригласили принять активное участие в 3-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме (NUFA), который состоится в октябре этого года, и 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13) в 2026 году.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Çin arasında “ağıllı” şəhər konsepsiyalarına dair əməkdaşlıq müzakirə edilib

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