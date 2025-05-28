Азербайджан и Китай обсудили сотрудничество в сфере "умных городов"

Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев встретился в столице Кении Найроби с замминистра жилищного строительства и городского-сельского развития Китая Цзяньго Донгом.

Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев встретился в столице Кении Найроби с замминистра жилищного строительства и городского-сельского развития Китая Цзяньго Донгом.

Как сообщает Report , об этом А.Гулиев написал на своей странице в X.

На встрече были обсуждены возможности сотрудничества в области устойчивого градостроительства, концепций "умных" и экологически чистых городов.

В ходе встречи был подчеркнут вклад недавнего официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай в укрепление двусторонних отношений, а также создание новых возможностей для тесного сотрудничества и обмена опытом в области устойчивого городского развития.

Противоположную сторону пригласили принять активное участие в 3-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме (NUFA), который состоится в октябре этого года, и 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13) в 2026 году.

