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Азербайджан и Китай обсудили перспективы сотрудничества в области гражданской авиации

Азербайджан и Китай обсудили перспективы сотрудничества в области гражданской авиации Перспективы сотрудничества в авиационной сфере и развитии туризма были обсуждены на встрече президента AZAL Джахангира Аскерова с послом Китая в Азербайджане Го Минь.
Инфраструктура
31 августа 2023 г. 10:25
Азербайджан и Китай обсудили перспективы сотрудничества в области гражданской авиации

Перспективы сотрудничества в авиационной сфере и развитии туризма были обсуждены на встрече президента AZAL Джахангира Аскерова с послом Китая в Азербайджане Го Минь.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

В ходе встречи обсуждался вопрос о возобновлении выполнения рейсов между столицами Азербайджана и Китая. Эти шаги свидетельствуют о стремлении обеих сторон расширить сотрудничество, что будет способствовать укреплению деловых связей, культурных обменов и развитию туризма между двумя странами.

Кроме того, стороны обсудили перспективы открытия прямых авиарейсов между Баку и столицей провинции Сычуань в Китае. Чэнду, с его богатой архитектурой и историческими памятниками, представляет огромный интерес для туристов и путешественников.

Отметим, что ранее в рамках рабочего визита делегации мэрии Баку под руководством главы Исполнительной власти Эльдара Азизова в провинцию Сычуань по приглашению администрации КНР, губернатор Сычуань Хуан Цянь выразил заинтересованность китайской стороны в открытии авиарейса Чэнду-Баку. Согласно подписанному сторонами Меморандуму о взаимопонимании между Баку и провинцией Сычуань были установлены дружественные и партнерские отношения.

По завершении встречи президент AZAL Джахангир Аскеров и посол Го Минь выразили уверенность, что подобные инициативы нацелены на укрепление взаимоотношений между двумя странами и создание новых перспектив для развития туризма и бизнеса.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Çinlə mülki aviasiyada əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

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