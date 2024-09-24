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Азербайджан и Китай обсудили перспективы сотрудничества в сфере воздушного транспорта

Азербайджан и Китай обсудили перспективы сотрудничества в сфере воздушного транспорта Азербайджан и Китай договорились о взаимодействии в рамках рабочих групп, что позволит оперативно решать вопросы, представляющие взаимный интерес в области воздушного транспорта.
Инфраструктура
24 сентября 2024 г. 19:26
Азербайджан и Китай обсудили перспективы сотрудничества в сфере воздушного транспорта

Азербайджан и Китай договорились о взаимодействии в рамках рабочих групп, что позволит оперативно решать вопросы, представляющие взаимный интерес в области воздушного транспорта.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал на странице в социальной сети "X".

Договоренность была достигнута на встрече Рашада Набиева с руководителем Администрации гражданской авиации Китая Сонг Жийонгом.

"Мы обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества в сфере воздушного транспорта между двумя странами и достигли соглашения о сотрудничестве в рамках рабочих групп для более оперативного решения вопросов, представляющих взаимный интерес", - написал Р.Набиев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Çin hava nəqliyyatı sahəsində məsələlərin həlli üçün əməkdaşlıq edəcək

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