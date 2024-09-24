Азербайджан и Китай обсудили перспективы сотрудничества в сфере воздушного транспорта

Азербайджан и Китай договорились о взаимодействии в рамках рабочих групп, что позволит оперативно решать вопросы, представляющие взаимный интерес в области воздушного транспорта.
Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал на странице в социальной сети "X".
Договоренность была достигнута на встрече Рашада Набиева с руководителем Администрации гражданской авиации Китая Сонг Жийонгом.
"Мы обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества в сфере воздушного транспорта между двумя странами и достигли соглашения о сотрудничестве в рамках рабочих групп для более оперативного решения вопросов, представляющих взаимный интерес", - написал Р.Набиев.