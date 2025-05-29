Азербайджан и Кения обсудили перспективы сотрудничества в области "зеленого" градостроительства

18^16 Азербайджан провел обсуждения с Кенией о перспективах сотрудничества в области жилищного обеспечения, экологически чистого, безопасного и устойчивого градостроительства.

Азербайджан и Кения обсудили перспективы сотрудничества в области жилищного обеспечения, экологически чистого, безопасного и устойчивого градостроительства.

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев написал на своей странице в социальной сети "Facebook".

"В рамках визита в Найроби состоялась встреча с министром земельных ресурсов, общественных работ, жилищного строительства и градостроительства Кении Элис Вахоме. Мы пригласили ее принять участие в 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13), который пройдет в Баку в 2026 году, и присоединиться к обмену опытом по "зеленому" и устойчивому городскому развитию", - говорится в публикации.