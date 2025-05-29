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Азербайджан и Кения обсудили перспективы сотрудничества в области "зеленого" градостроительства

Азербайджан и Кения обсудили перспективы сотрудничества в области "зеленого" градостроительства 18^16 Азербайджан провел обсуждения с Кенией о перспективах сотрудничества в области жилищного обеспечения, экологически чистого, безопасного и устойчивого градостроительства.
Инфраструктура
29 мая 2025 г. 18:28
Азербайджан и Кения обсудили перспективы сотрудничества в области зеленого градостроительства

Азербайджан и Кения обсудили перспективы сотрудничества в области жилищного обеспечения, экологически чистого, безопасного и устойчивого градостроительства.

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев написал на своей странице в социальной сети "Facebook".

"В рамках визита в Найроби состоялась встреча с министром земельных ресурсов, общественных работ, жилищного строительства и градостроительства Кении Элис Вахоме. Мы пригласили ее принять участие в 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13), который пройдет в Баку в 2026 году, и присоединиться к обмену опытом по "зеленому" и устойчивому городскому развитию", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Keniya ilə şəhərsalma sahəsində əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

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