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Азербайджан и Казахстан укрепляют сотрудничество в транспортной сфере

Азербайджан и Казахстан укрепляют сотрудничество в транспортной сфере Азербайджан и Казахстан договорились актуализировать Дорожную карту по синхронному устранению "узких" мест и развитию Среднего коридора по территориям на 2022-2027 гг.
Инфраструктура
9 февраля 2024 г. 11:27
Азербайджан и Казахстан укрепляют сотрудничество в транспортной сфере

Азербайджан и Казахстан договорились актуализировать Дорожную карту по синхронному устранению "узких" мест и развитию Среднего коридора на 2022-2027 гг.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта Казахстана, данный вопрос обсуждался в ходе переговоров заместителя председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Касыма Тлепова с представителями министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана.

В рамках переговоров стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и проконтролировали ход реализации предыдущих договоренностей.

Также стороны рассмотрели вопросы увеличения квоты разрешений для третьих стран, необходимость дноуглубления в порту Курык, и расширение количества локомотивов, обеспечивающих погрузку и выгрузку вагонов.

"В рамках реализации Дорожной карты по синхронному устранению 'узких' мест и развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ - Средний коридор) , сторонами ведется активная работа по расширению мощностей коридора. Казахстан прикладывает усилия для развития транспортно-транзитного потенциала в регионе и модернизации транспортных коридоров," - отметил Касым Тлепов.

Стороны также договорились о дате проведения следующего заседания межправительственной комиссии между Казахстаном и Азербайджаном, которое назначено на 6 марта и пройдет в Астане.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Kazakhstan strengthening co-op in transport sector

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