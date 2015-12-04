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    ​Азербайджан и Казахстан подписали новое соглашение о сотрудничестве

    Межправительственное соглашение охватывает сотрудничество в сфере стандартизации

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ По итогам прошедшего сегодня в Баку 12-го заседания азербайджано-казахстанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству подписано межправительственное соглашение в сфере стандартизации.

    Как сообщает Report, с азербайджанской стороны соглашение подписано председателем Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам Рамизом Гасановым, с казахстанской стороны - послом Казахстана в Азербайджане Бейбитом Исабаевым.

    Согласно договору, между странами будет проводиться обмен опытом в сфере стандартизации. 

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