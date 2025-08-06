Азербайджан и Казахстан обсудили цифровизацию портов и логистических коридоров

Азербайджан и Казахстан обсудили развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор), цифровизацию портов и логистических коридоров.

Азербайджан и Казахстан обсудили развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор), цифровизацию портов и логистических коридоров.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал на своей странице в соцсети "X".

"В ходе встречи с советником президента Казахстана Асель Жанасовой и председателем правления национальной компании "Казахстанские железные дороги" Талгатом Алдыбергеновым, находящимися с визитом в Азербайджане. На встрече мы обсудили вопросы сотрудничества в сфере грузоперевозок автомобильным транспортом, авиаперевозок, судостроения", - говорится в публикации.