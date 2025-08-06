О нас

Азербайджан и Казахстан обсудили цифровизацию портов и логистических коридоров

Азербайджан и Казахстан обсудили цифровизацию портов и логистических коридоров Азербайджан и Казахстан обсудили развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор), цифровизацию портов и логистических коридоров.
Инфраструктура
6 августа 2025 г. 17:43
Азербайджан и Казахстан обсудили цифровизацию портов и логистических коридоров

Азербайджан и Казахстан обсудили развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор), цифровизацию портов и логистических коридоров.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал на своей странице в соцсети "X".

"В ходе встречи с советником президента Казахстана Асель Жанасовой и председателем правления национальной компании "Казахстанские железные дороги" Талгатом Алдыбергеновым, находящимися с визитом в Азербайджане. На встрече мы обсудили вопросы сотрудничества в сфере грузоперевозок автомобильным транспортом, авиаперевозок, судостроения", - говорится в публикации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan, Kazakhstan explore digitalization of ports, logistics corridors
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Qazaxıstan limanların və logistika dəhlizlərinin rəqəmsallaşdırılmasını müzakirə edib

Самое важное

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi