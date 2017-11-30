Азербайджан и Казахстан могут наладить пассажирское автомобильное сообщение

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В Баку состоялось заседание азербайджанско-казахстанской Смешанной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства по инвестициям и развитию Казахстана, делегации обменялись данными об объемах автомобильных перевозок в 2017 году, информацией об использовании специальных разрешений и обсудили ряд других вопросов.

Было отмечено, что пассажирские перевозки между двумя странами не осуществляются. Однако делегации отметили, что при необходимости вопрос о налаживании автомобильного пассажирского сообщения будет рассмотрен.

Стороны договорились установить предварительный обмен разрешениями на 2018 год в объеме 1000 единиц для двусторонних перевозок и на транзитный проезд. Разрешения для перевозок в/из третьих стран согласованы в количестве 300 единиц.