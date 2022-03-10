Азербайджан и Казахстан хотят увеличить число авиарейсов

Казахстан и Азербайджан хотят увеличить количество взаимных авиарейсов.

Казахстан и Азербайджан хотят увеличить количество взаимных авиарейсов.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК (МИИР), об этом стало известно во время встречи представителей МИИР и Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана в Баку по вопросам развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

«Представитель МИИР предложил совместно развивать автомобильные грузовые перевозки на ТМТМ, а также рассмотреть предложение об увеличении количества авиарейсов между двумя странами. Данная инициатива встретила положительный отклик у азербайджанской стороны», - указывается в сообщении.

Также стороны обсудили ожидаемые прогнозные объемы перевозок грузов по ТМТМ на 2022 год, пропускную способность по участкам железных дорог и Каспийского моря, условия для переориентации дополнительных грузопотоков, вопросы создания так называемого «Среднего коридора» и перспективного совместного предприятия, которое позволит решить вопросы сквозного тарифообразования и декларирования грузов, применить единые IT-решения и консолидировать транзитные грузы на маршруте.

Говоря о переориентации грузов казахстанских экспортеров на ТМТМ, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев отметил, что на сегодняшний день к перевозке через Транскаспийский маршрут готовы 2 млн тонн казахстанских грузов, направляемых на экспорт.

По итогам встречи участники приняли решение, касающееся создания рабочей группы по развитию транзита.

Напомним, что между Казахстаном и Азербайджаном с 7 ноября прошлого года на фоне стабилизации эпидемиологической ситуации в этих странах совершаются регулярные рейсы по четвергам и воскресеньям по направлению Алматы-Баку-Алматы. С 18 февраля открылось прямое авиасообщение по маршруту Баку-Актау-Баку и рейсы выполняться три раза в неделю - по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Полеты из Азербайджана в Казахстан были приостановлены с марта 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Рейсы выполнялись в направлении Алматы, Актау и Нур-Султана.