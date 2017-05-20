Азербайджан и Казахстан договорились о прямых железнодорожно-паромных грузоперевозках

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан и Казахстан подписали соглашение о перевозках грузов в вагонах и контейнерах в международном прямом железнодорожно-паромном сообщении. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе Актауского международного торгового порта.

По информации пресс-службы, в Баку в рамках деятельности Транскаспийского Международного Транспортного Маршрута (ТМТМ) подписано Соглашение о перевозках грузов в вагонах и контейнерах в международном прямом железнодорожно-паромном сообщении Алят-Актау-Алят и Алят-Курык-Алят между АО "Казахстан Темир Жолы", ЗАО "Азербайджанские железные дороги", АО "НК "Актауский международный морской торговый порт", Бакинский международный морской торговый порт, ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" и ТОО "Порт Курык".

Соглашение призвано регулировать условия перевозок груза в вагонах и контейнерах между подписавшими его сторонами и определять порядок расчетов за осуществляемые перевозки.