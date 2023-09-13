Азербайджан и Катар обсудили сотрудничество в рамках коридора “Север-Юг"

Азербайджан и Катар обсудили сотрудничество в рамках международного транспортного коридора “Север-Юг”.

Азербайджан и Катар обсудили сотрудничество в рамках международного транспортного коридора “Север-Юг”.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в социальной сети "Х" написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

Р. Набиев отметил, что состоялась встреча с находящимся с визитом в стране министром транспорта Катара Джасимом бин Саифом Аль Сулайти: "Мы обсудили сотрудничество между двумя странами в области воздушного транспорта".

Напомним, что транспортный коридор "Север-Юг" рассчитан в основном на доставку грузов из Индии и региона Персидского залива в Россию, страны Западной Европы, Балтии и Скандинавии. Основным преимуществом этого коридора по сравнению с другими маршрутами является меньшая в два-три раза транзитная дистанция и время в пути. Если морские перевозки осуществляются через Персидский залив и Индийский океан, Суэцкий канал, Средиземное море, Балтийское море до города Хельсинки за 45-60 дней, то по транзитному коридору "Север-Юг" этот срок составляет 20-25 дней.