Азербайджан и Израиль будут развивать воздушное сообщение

Утвержденное сегодня Милли Меджлисом соглашение о воздушном сообщении между правительствами Азербайджана и Израиля будет способствовать развитию воздушного сообщения между двумя странами.

Утвержденное сегодня Милли Меджлисом соглашение о воздушном сообщении между правительствами Азербайджана и Израиля будет способствовать развитию воздушного сообщения между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом депутат Тахир Миркишили сказал на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

"Торговый оборот между Азербайджаном и Израилем стремительно растет. В январе-августе этого года объем торгового оборота между двумя странами вырос в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас Израиль – шестой торговый партнер Азербайджана. Утвержденное нами сегодня соглашение признает ряд прав обеих стран в области воздушного сообщения", - отметил он.