Азербайджан и Иран укрепляют сотрудничество в рамках коридора "Север-Юг"

Азербайджан и Иран подписали ключевые соглашения по развитию транспорта и торговли, способствующие скорейшего завершения строительства коридора "Север-Юг".

Азербайджан и Иран подписали ключевые соглашения по развитию транспорта и торговли, способствующие скорейшему завершению строительства коридора "Север-Юг".

Об этом Report сообщает со ссылкой на IRNA.

На 16-м заседании Совместной экономической комиссии Азербайджана и Ирана министр дорог и градостроительства Ирана Фарзана Садиг заявила, что коридор "Север-Юг" является одним из важнейших транзитных маршрутов страны, где участок Решт-Астара играет ключевую роль.

По её словам, Азербайджан, расположенный между Россией и Ираном, занимает стратегическую позицию в грузоперевозках между тремя странами. Полное взаимопонимание в этом вопросе способствует развитию и завершению проекта коридора, отметила она.

На заседании, проведенном после трехлетнего перерыва, стороны подписали ряд соглашений о преференциальной торговле, автомобильных и железнодорожных перевозках, а также об увеличении количества авиарейсов между странами. Также отмечалось, что завершение этого проекта позволит достичь объема транзита в 15 миллионов тонн.

На встрече было подписано соглашение между железнодорожными ведомствами Ирана и Азербайджана о завершении строительства железнодорожного терминала в Астаре, что станет важным шагом на пути реализации коридора "Север-Юг".