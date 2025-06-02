Азербайджан и Иран согласовали график совместного использования ресурсов реки Араз

16:19

Азербайджан и Иран согласовали график распределения для совместного использования водных и энергетических ресурсов реки Араз и подписали соответствующий протокол.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Объединенную службу водоснабжения крупных городов при Агентстве водных ресурсов Азербайджана (АВРА).

Сообщается, что документ подписан в Баку на 54-м заседании постоянно действующей Совместной комиссии Азербайджана и Ирана по использованию водных и энергетических ресурсов реки Араз.

На встрече стороны обсудили также ряд вопросов. В частности, определен режим работы Аразского водохранилища и распределение воды между двумя странами.

Отметим, что в заседании приняли участие представители АВРА, Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и ОАО "Азерэнержи".