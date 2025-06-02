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Азербайджан и Иран согласовали график совместного использования ресурсов реки Араз

Азербайджан и Иран согласовали график совместного использования ресурсов реки Араз 16:19
Инфраструктура
2 июня 2025 г. 16:38
Азербайджан и Иран согласовали график совместного использования ресурсов реки Араз

Азербайджан и Иран согласовали график распределения для совместного использования водных и энергетических ресурсов реки Араз и подписали соответствующий протокол.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Объединенную службу водоснабжения крупных городов при Агентстве водных ресурсов Азербайджана (АВРА).

Сообщается, что документ подписан в Баку на 54-м заседании постоянно действующей Совместной комиссии Азербайджана и Ирана по использованию водных и энергетических ресурсов реки Араз.

На встрече стороны обсудили также ряд вопросов. В частности, определен режим работы Аразского водохранилища и распределение воды между двумя странами.

Отметим, что в заседании приняли участие представители АВРА, Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и ОАО "Азерэнержи".

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Iran agree on schedule for joint use of Araz River resources
Версия на азербайджанском языке ФотоAraz çayının ehtiyatlarından birgə istifadə üzrə protokol imzalanıb

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