Азербайджан и Иран подписали соглашение о строительстве терминала Астара

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и Иранские железные дороги подписали "Стратегический план сотрудничества по реализации договора строительства и эксплуатации терминала Астара".

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и Иранские железные дороги подписали "Стратегический план сотрудничества по реализации договора строительства и эксплуатации терминала Астара".

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, соглашение было подписано во время встречи председателя АЖД Ровшана Рустамова с руководителем Иранских железных дорог Джаббаром Али Закери Сардруди на очередном заседании совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в Тегеране.

Документ включает утверждение Генерального плана терминала Астара, завершение строительных работ на терминале до конца этого года, признание окончательных инвестиций и другие вопросы.