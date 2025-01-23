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Азербайджан и Иран подписали соглашение о строительстве терминала Астара

Азербайджан и Иран подписали соглашение о строительстве терминала Астара ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и Иранские железные дороги подписали "Стратегический план сотрудничества по реализации договора строительства и эксплуатации терминала Астара".
Инфраструктура
23 января 2025 г. 10:18
Азербайджан и Иран подписали соглашение о строительстве терминала Астара

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и Иранские железные дороги подписали "Стратегический план сотрудничества по реализации договора строительства и эксплуатации терминала Астара".

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, соглашение было подписано во время встречи председателя АЖД Ровшана Рустамова с руководителем Иранских железных дорог Джаббаром Али Закери Сардруди на очередном заседании совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в Тегеране.

Документ включает утверждение Генерального плана терминала Астара, завершение строительных работ на терминале до конца этого года, признание окончательных инвестиций и другие вопросы.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Iran ink Strategic Cooperation Plan in railway sector
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və İran dəmir yolu sahəsində Strateji Əməkdaşlıq Planı imzalayıb

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