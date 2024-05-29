Азербайджан и Иран подписали протокол совместного использования ресурсов реки Араз

В Тебризе (Иран) прошло 53-е заседание постоянной совместной комиссии Азербайджана и Ирана по использованию водно-энергетических ресурсов реки Араз.

В Тебризе (Иран) прошло 53-е заседание постоянной совместной комиссии Азербайджана и Ирана по использованию водно-энергетических ресурсов реки Араз.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском государственном агентстве водных ресурсов.

На заседании под руководством сопредседателя совместной комиссии, представителя Азербайджанского государственного агентства водных ресурсов Закира Гулиева приняли участие представители агентства, Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и профильных учреждений Нахчыванской Автономной Республики.

На встрече обсуждены режим работы Аразского водохранилища и вопросы распределения воды между двумя странами, подготовлены специальные таблицы распределения совместного использования водных и энергетических ресурсов реки Араз, подписан протокол.