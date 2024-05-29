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Азербайджан и Иран подписали протокол совместного использования ресурсов реки Араз

Азербайджан и Иран подписали протокол совместного использования ресурсов реки Араз В Тебризе (Иран) прошло 53-е заседание постоянной совместной комиссии Азербайджана и Ирана по использованию водно-энергетических ресурсов реки Араз.
Инфраструктура
29 мая 2024 г. 16:51
Азербайджан и Иран подписали протокол совместного использования ресурсов реки Араз

В Тебризе (Иран) прошло 53-е заседание постоянной совместной комиссии Азербайджана и Ирана по использованию водно-энергетических ресурсов реки Араз.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском государственном агентстве водных ресурсов.

На заседании под руководством сопредседателя совместной комиссии, представителя Азербайджанского государственного агентства водных ресурсов Закира Гулиева приняли участие представители агентства, Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и профильных учреждений Нахчыванской Автономной Республики.

На встрече обсуждены режим работы Аразского водохранилища и вопросы распределения воды между двумя странами, подготовлены специальные таблицы распределения совместного использования водных и энергетических ресурсов реки Араз, подписан протокол.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Iran agree on distribution of Araz river water resources
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və İran arasında su bölgüsü müəyyənləşdirilib

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