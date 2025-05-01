О нас

Азербайджан и Иран обсуждают вопрос открытия прямого рейса Тебриз-Баку-Тебриз

Азербайджан и Иран обсуждают вопрос открытия прямого рейса Тебриз-Баку-Тебриз Азербайджан и Иран рассматривают возможность открытия прямого авиарейса из Тебриза в Баку.
Инфраструктура
1 мая 2025 г. 11:21
Азербайджан и Иран обсуждают вопрос открытия прямого рейса Тебриз-Баку-Тебриз

Азербайджан и Иран рассматривают возможность открытия прямого авиарейса из Тебриза в Баку.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил глава иранской провинции Восточный Азербайджан Бахрам Сармаст.

По его словам, это позволит оказать существенное влияние на развитие экономических и туристических отношений между двумя странами.

Он также отметил, что достигнута договоренность об обмене студентами между иранскими и азербайджанскими университетами.

"В ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Баку обсуждались такие направления сотрудничества, как упрощение пересечения границы для иранских студентов, обучающихся в Азербайджане, а также студенческий обмен между иранскими и азербайджанскими университетами и реализация совместных научно-исследовательских и технологических проектов", - сказал Сармст.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İran Təbriz-Bakı-Təbriz aviareysinin bərpasını müzakirə edir
Версия на английском языке Azerbaijan and Iran discuss launch of direct Tabriz-Baku-Tabriz flight

Другие новости из категории

ASCO в I квартале продало около 700 электронных билетов в рамках пассажироперевозок
ASCO в I квартале продало около 700 электронных билетов в рамках пассажироперевозок
1 мая 2025 г. 11:05
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
ФотоНа ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
1 мая 2025 г. 08:23
В Баку по пяти маршрутным линиям запустят новые автобусы
В Баку по пяти маршрутным линиям запустят новые автобусы
30 апреля 2025 г. 18:27
В Азербайджане объявлен конкурс на 18 междугородних автобусных маршрутов
В Азербайджане объявлен конкурс на 18 междугородних автобусных маршрутов
30 апреля 2025 г. 17:34
В Сумгайыте и некоторых поселках Абшерона возникнут перебои в водоснабжении
В Сумгайыте и некоторых поселках Абшерона возникнут перебои в водоснабжении
30 апреля 2025 г. 16:09
Метрополитены Баку и Стамбула обсудили перспективы сотрудничества
ФотоМетрополитены Баку и Стамбула обсудили перспективы сотрудничества
30 апреля 2025 г. 13:39
В Зардабе восстанавливают ключевую транспортную артерию, соединяющую 5 населенных пунктов
ФотоВ Зардабе восстанавливают ключевую транспортную артерию, соединяющую 5 населенных пунктов
30 апреля 2025 г. 09:50
В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта
В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта
30 апреля 2025 г. 08:24
В Баку изменена схема движения автобусного маршрута №10
В Баку изменена схема движения автобусного маршрута №10
29 апреля 2025 г. 18:02
В Азербайджане реализуют проект экологической реконструкции озера Гаджигабул
В Азербайджане реализуют проект экологической реконструкции озера Гаджигабул
29 апреля 2025 г. 17:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi