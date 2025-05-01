Азербайджан и Иран обсуждают вопрос открытия прямого рейса Тебриз-Баку-Тебриз

Азербайджан и Иран рассматривают возможность открытия прямого авиарейса из Тебриза в Баку.
Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил глава иранской провинции Восточный Азербайджан Бахрам Сармаст.
По его словам, это позволит оказать существенное влияние на развитие экономических и туристических отношений между двумя странами.
Он также отметил, что достигнута договоренность об обмене студентами между иранскими и азербайджанскими университетами.
"В ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Баку обсуждались такие направления сотрудничества, как упрощение пересечения границы для иранских студентов, обучающихся в Азербайджане, а также студенческий обмен между иранскими и азербайджанскими университетами и реализация совместных научно-исследовательских и технологических проектов", - сказал Сармст.