Азербайджан и Иран обсуждают вопрос открытия прямого рейса Тебриз-Баку-Тебриз

Азербайджан и Иран рассматривают возможность открытия прямого авиарейса из Тебриза в Баку.

Азербайджан и Иран рассматривают возможность открытия прямого авиарейса из Тебриза в Баку.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил глава иранской провинции Восточный Азербайджан Бахрам Сармаст.

По его словам, это позволит оказать существенное влияние на развитие экономических и туристических отношений между двумя странами.

Он также отметил, что достигнута договоренность об обмене студентами между иранскими и азербайджанскими университетами.

"В ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Баку обсуждались такие направления сотрудничества, как упрощение пересечения границы для иранских студентов, обучающихся в Азербайджане, а также студенческий обмен между иранскими и азербайджанскими университетами и реализация совместных научно-исследовательских и технологических проектов", - сказал Сармст.