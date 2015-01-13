Азербайджан и Иран обсудят вопрос налаживания паромного сообщения

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Директор свободной экономической зоны (СЭЗ) Энзели Реза Масрур посетит Азербайджан.

Как сообщил Report посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пак Айин, Р. Масрур прибудет в Баку 19 января и проведет официальные встречи в ряде министерств Азербайджана.

Помимо этого, Р.Масрур ознакомится с условиями, созданными в области таможни, а также в морских портах Азербайджана.

В ходе визита Р.Масрур обсудит вопрос налаживания паромного сообщения между Энзели и Баку.