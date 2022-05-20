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Азербайджан и Иран обсудили строительство железнодорожной линии Решт-Астара

Азербайджан и Иран обсудили строительство железнодорожной линии Решт-Астара В рамках визита делегации, возглавляемой заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым в Иран, в Тегеране состоялась встреча между руководством ЗАО “Азербайджанские железные дороги” (АЖД) и Железными дорогами Ирана (RAI).
Инфраструктура
20 мая 2022 г. 20:28
Азербайджан и Иран обсудили строительство железнодорожной линии Решт-Астара

В рамках визита делегации, возглавляемой заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым в Иран, в Тегеране состоялась встреча между руководством ЗАО “Азербайджанские железные дороги” (АЖД) и Железными дорогами Ирана (RAI).

Об этом Report сообщили в АЖД.

На встрече обсуждались перспективы развития международного транспортного коридора Север-Юг, строительство линии Решт-Астара, являющейся составной частью коридора.

Наряду с этим состоялся обмен мнениями о текущей ситуации со строительством грузового терминала в иранском городе Астара и ускорении работ в этой сфере.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və İran Rəşt-Astara dəmir yolu xəttinin tikintisini müzakirə edib

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