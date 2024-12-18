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Азербайджан и Иран обсудили развитие Южного грузового терминала

Азербайджан и Иран обсудили развитие Южного грузового терминала Председатель "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) Ровшан Рустамов в рамках визита в Иран провел встречу с руководителем железнодорожной администрации этой страны Джаббаром Али Закери Сардруди.
Инфраструктура
18 декабря 2024 г. 17:52
Азербайджан и Иран обсудили развитие Южного грузового терминала

Председатель "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) Ровшан Рустамов в рамках визита в Иран провел встречу с руководителем железнодорожной администрации этой страны Джаббаром Али Закери Сардруди.

Как сообщили Report в АЖД, на встрече обсуждались планы по развитию терминала "Астара" в Иране, завершение его модернизации к концу 2025 года, а также совместные шаги по расширению деятельности Южного грузового терминала.

Стороны также обсудили проект строительства железнодорожного моста через реку Араз. Этот мост соединит Нахчыванскую Автономную Республику с основной частью Азербайджана через территорию Ирана в целях обеспечения устойчивого сухопутного сообщения.

В ходе визита азербайджанская делегация ознакомилась с состоянием железнодорожной инфраструктуры в городе Джульфа. Члены делегации посетили цех по смене колесных пар железнодорожного транспорта и провели переговоры с иранскими официальными лицами о реализации совместных проектов.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Iran may expand operation scope of South Cargo Terminal
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İran "Cənub Yük Terminalı"nın fəaliyyətini genişləndirə bilər

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