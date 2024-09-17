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Азербайджан и Ирак обсудят логистику и транзит

Азербайджан и Ирак обсудят логистику и транзит 15:54
Инфраструктура
17 сентября 2024 г. 16:14
Азербайджан и Ирак обсудят логистику и транзит

Азербайджан и Ирак планируют обсудить вопросы сотрудничества в сфере логистики и транзита.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Федерации торговых палат Ирака Абдулразак Аль-Зухейри на азербайджано-иракском бизнес-форуме в Баку во вторник.

По его словам, данные темы будут обсуждаться завтра на встрече с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым.

"Расширение вопросов логистики и транзита важно для развития экономических отношений между Азербайджаном и Ираком", - отметил Аль-Зухейри.

Он также добавил, что созданный между двумя странами Деловой совет будет способствовать укреплению взаимного сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İraq logistika və tranzit əlaqələrini müzakirə edəcək

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