Азербайджан и Ирак обсудят логистику и транзит

Азербайджан и Ирак планируют обсудить вопросы сотрудничества в сфере логистики и транзита.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Федерации торговых палат Ирака Абдулразак Аль-Зухейри на азербайджано-иракском бизнес-форуме в Баку во вторник.
По его словам, данные темы будут обсуждаться завтра на встрече с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым.
"Расширение вопросов логистики и транзита важно для развития экономических отношений между Азербайджаном и Ираком", - отметил Аль-Зухейри.
Он также добавил, что созданный между двумя странами Деловой совет будет способствовать укреплению взаимного сотрудничества.