Азербайджан и Ирак обсудят логистику и транзит

15:54

Азербайджан и Ирак планируют обсудить вопросы сотрудничества в сфере логистики и транзита.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Федерации торговых палат Ирака Абдулразак Аль-Зухейри на азербайджано-иракском бизнес-форуме в Баку во вторник.

По его словам, данные темы будут обсуждаться завтра на встрече с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым.

"Расширение вопросов логистики и транзита важно для развития экономических отношений между Азербайджаном и Ираком", - отметил Аль-Зухейри.

Он также добавил, что созданный между двумя странами Деловой совет будет способствовать укреплению взаимного сотрудничества.