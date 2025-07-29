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Азербайджан и Иордания обсудили партнерство в сфере градостроительства

Азербайджан и Иордания обсудили партнерство в сфере градостроительства Азербайджан и Иордания обсудили перспективы партнерства в области градостроительства.
Инфраструктура
29 июля 2025 г. 11:31
Азербайджан и Иордания обсудили партнерство в сфере градостроительства

Азербайджан и Иордания обсудили перспективы партнерства в области градостроительства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по градостроительству и архитектуре.

Обсуждения состоялось на встрече главы комитета Анара Гулиева с послом Иордании в Азербайджане Омаром Баракатом аль-Нахаром.

Стороны обменялись мнениями о потенциале сотрудничества в сфере строительства и размещения населения, подчеркнув важность установления прямых контактов между профильными структурами.

Посол положительно оценил реализацию современных градостроительных проектов в Баку, регионах и на освобожденных территориях, отметив усилия по созданию комфортных и безопасных условий для возвращающихся жителей.

Гулиев пригласил иорданскую сторону принять участие в 3-м Азербайджанском национальном форуме по градостроительству и 13-м Всемирном градостроительном форуме, который пройдет в Баку 17-22 мая 2026 года.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Jordan explore partnership in urban planning
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan İordaniya ilə şəhərsalma sahəsində tərəfdaşlığı müzakirə edib

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