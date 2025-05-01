Азербайджан и Хорватия обменялись опытом в сфере межевания

Азербайджан и Хорватия провели обмен опытом в области межевания и управления земельными ресурсами.
Как сообщает Report, между Государственной службой по имущественным вопросам Азербайджана и Государственным управлением геодезии Хорватии прошла встреча в формате видеоконференцсвязи.
Стороны обсудили применение инновационных решений в управлении недвижимостью, предоставление электронных услуг, создание национальной пространственной инфраструктуры данных, а также сотрудничество в области геодезии и кадастра.