Азербайджан и Хорватия обменялись опытом в сфере межевания

16:36

Азербайджан и Хорватия провели обмен опытом в области межевания и управления земельными ресурсами.

Как сообщает Report, между Государственной службой по имущественным вопросам Азербайджана и Государственным управлением геодезии Хорватии прошла встреча в формате видеоконференцсвязи.

Стороны обсудили применение инновационных решений в управлении недвижимостью, предоставление электронных услуг, создание национальной пространственной инфраструктуры данных, а также сотрудничество в области геодезии и кадастра.