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Азербайджан и Хорватия обменялись опытом в сфере межевания

Азербайджан и Хорватия обменялись опытом в сфере межевания 16:36
Инфраструктура
1 мая 2025 г. 16:58
Азербайджан и Хорватия обменялись опытом в сфере межевания

Азербайджан и Хорватия провели обмен опытом в области межевания и управления земельными ресурсами.

Как сообщает Report, между Государственной службой по имущественным вопросам Азербайджана и Государственным управлением геодезии Хорватии прошла встреча в формате видеоконференцсвязи.

Стороны обсудили применение инновационных решений в управлении недвижимостью, предоставление электронных услуг, создание национальной пространственной инфраструктуры данных, а также сотрудничество в области геодезии и кадастра.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Croatia exchange expertise in land surveying and management
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Xorvatiya mərzçəkmə sahəsində təcrübə mübadiləsi aparıb

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