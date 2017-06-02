 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджан и Грузия внедрили льготный тариф на контейнерные перевозки

    Контейнерные перевозки между странами достигнут 40 000 в год

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Отбывший вчера из Грузии первый контейнерный поезд сегодня достиг станции Кешля. Поезд состоит из 26 контейнеров.

    Как сообщила Report начальник отдела по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Севиндж Гадирова, по первоначальным расчетам, контейнерные перевозки между Азербайджаном и Грузией достигнут 40 000 в год. Это означает перевозку дополнительно 1 млн тонн грузов.

    Напомним, что главы железнодорожных ведомств Азербайджана и Грузии подписали соответствующий документ о расширении контейнерных перевозок по железной дороге. Согласно документу, внедрены конкурентные тарифы с 50%-ной скидкой, которые с 1 июня применяются к грузоперевозкам. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость так же доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi