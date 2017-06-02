Азербайджан и Грузия внедрили льготный тариф на контейнерные перевозки

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Отбывший вчера из Грузии первый контейнерный поезд сегодня достиг станции Кешля. Поезд состоит из 26 контейнеров.

Как сообщила Report начальник отдела по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Севиндж Гадирова, по первоначальным расчетам, контейнерные перевозки между Азербайджаном и Грузией достигнут 40 000 в год. Это означает перевозку дополнительно 1 млн тонн грузов.

Напомним, что главы железнодорожных ведомств Азербайджана и Грузии подписали соответствующий документ о расширении контейнерных перевозок по железной дороге. Согласно документу, внедрены конкурентные тарифы с 50%-ной скидкой, которые с 1 июня применяются к грузоперевозкам.