Азербайджан и Грузия создали совместное железнодорожное предприятие

ЗАО "Азербайджанские железные дороги“ создало совместное предприятие с грузинской компанией BTKI Railways.
Как сообщает Report, об этом написал председатель акционерного общества Ровшан Рустамов в своем аккаунте в социальной сети "Х".
Он отметил, что новое предприятие будет заниматься эксплуатацией и управлением инфраструктуры участка Марабда-Карцахи железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК), а также грузоперевозками по БТК.
"Совместные усилия Азербайджана и Грузии в рамках компании будут направлены на усиление региональных транспортных связей, в частности, потенциала Среднего коридора", - добавил председатель.