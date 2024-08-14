Азербайджан и Грузия создали совместное железнодорожное предприятие

ЗАО "Азербайджанские железные дороги“ создало совместное предприятие с грузинской компанией BTKI Railways.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги“ создало совместное предприятие с грузинской компанией BTKI Railways.

Как сообщает Report, об этом написал председатель акционерного общества Ровшан Рустамов в своем аккаунте в социальной сети "Х".

Он отметил, что новое предприятие будет заниматься эксплуатацией и управлением инфраструктуры участка Марабда-Карцахи железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК), а также грузоперевозками по БТК.

"Совместные усилия Азербайджана и Грузии в рамках компании будут направлены на усиление региональных транспортных связей, в частности, потенциала Среднего коридора", - добавил председатель.