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Азербайджан и Грузия создали совместное железнодорожное предприятие

Азербайджан и Грузия создали совместное железнодорожное предприятие ЗАО "Азербайджанские железные дороги“ создало совместное предприятие с грузинской компанией BTKI Railways.
Инфраструктура
14 августа 2024 г. 15:12
Азербайджан и Грузия создали совместное железнодорожное предприятие

ЗАО "Азербайджанские железные дороги“ создало совместное предприятие с грузинской компанией BTKI Railways.

Как сообщает Report, об этом написал председатель акционерного общества Ровшан Рустамов в своем аккаунте в социальной сети "Х".

Он отметил, что новое предприятие будет заниматься эксплуатацией и управлением инфраструктуры участка Марабда-Карцахи железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК), а также грузоперевозками по БТК.

"Совместные усилия Азербайджана и Грузии в рамках компании будут направлены на усиление региональных транспортных связей, в частности, потенциала Среднего коридора", - добавил председатель.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Gürcüstan birgə dəmir yolu müəssisəsi yaradıb

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