Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере транспорта

Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере транспорта.

Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере транспорта.

Об этом сообщили Report в АЖД.

Председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов, находящийся с визитом в Грузии, обсудил перспективы развития сотрудничества в сферах транспорта и логистики с новоназначенным генеральным директором АО "Грузинские железные дороги" Лашей Абашидзе.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между двумя странами в сфере транспорта и логистики, вопросы обеспечения эффективной деятельности проходящих по территории Азербайджана и Грузии международных коридоров и совершенствования перевозок по маршруту Восток-Запад-Восток. Особо была подчеркнута важность увеличения грузоперевозок по Среднему коридору и роль железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в этом деле.