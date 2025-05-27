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Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере транспорта

Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере транспорта Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере транспорта.
Инфраструктура
27 мая 2025 г. 15:50
Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере транспорта

Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере транспорта.

Об этом сообщили Report в АЖД.

Председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов, находящийся с визитом в Грузии, обсудил перспективы развития сотрудничества в сферах транспорта и логистики с новоназначенным генеральным директором АО "Грузинские железные дороги" Лашей Абашидзе.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между двумя странами в сфере транспорта и логистики, вопросы обеспечения эффективной деятельности проходящих по территории Азербайджана и Грузии международных коридоров и совершенствования перевозок по маршруту Восток-Запад-Восток. Особо была подчеркнута важность увеличения грузоперевозок по Среднему коридору и роль железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в этом деле.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Georgia mull cooperation in transport
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