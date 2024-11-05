О нас

Азербайджан и Египет хотят расширить сотрудничество в сфере градостроительства

Азербайджан и Египет хотят расширить сотрудничество в сфере градостроительства Азербайджан и Египет намерены расширить сотрудничество в сфере градостроительства.
Инфраструктура
5 ноября 2024 г. 13:04
Азербайджан и Египет хотят расширить сотрудничество в сфере градостроительства

Азербайджан и Египет намерены расширить сотрудничество в сфере градостроительства.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, решение принято по итогам встречи египетского министра жилищного строительства, коммунального и городского развития Шарифа Аль-Шарбини с председателем Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджана Анаром Гулиевым.

На встрече в рамках 12-го Всемирного форума градостроительства Аль-Шарбини отметил, что Египет готов поделиться с Азербайджаном богатым опытом в сфере градостроительства, что включает строительство и развитие городов четвертого поколения ("устойчивых умных городов"), успешные проекты инфраструктуры питьевого водоснабжения и водоотведения.

Министр отметил, что египетские компании активно участвуют также в проектах градостроительства в Африке, на Ближнем Востоке и готовы реализовывать их по всему миру.

Гулиев подчеркнул, что тесные отношения между Египтом и Азербайджаном проявляются как на уровне правительства, так и народа. Он также выразил желание углубить сотрудничество в сфере градостроительства и воспользоваться богатым опытом страны.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Egypt, Azerbaijan discuss enhancing cooperation in urban development
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Misir şəhərsalma sahəsində əməkdaşlığı artırmaq istəyir

Самое читаемое

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
2 ноября 2024 г. 13:31
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Бакинского олимпийского стадиона
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Бакинского олимпийского стадиона
4 ноября 2024 г. 14:05
Завтра в Баку и районах ожидается дождь, в высокогорье выпадет снег
Завтра в Баку и районах ожидается дождь, в высокогорье выпадет снег
3 ноября 2024 г. 12:11
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
1 ноября 2024 г. 18:16
Лидеры Турции и Венгрии посетят с визитами Кыргызстан для участия в саммите ОТГ
Лидеры Турции и Венгрии посетят с визитами Кыргызстан для участия в саммите ОТГ
1 ноября 2024 г. 08:01
В рамках подготовки к COP29 на ряде дорог в Баку будет изменено направление движения автомобилей
В рамках подготовки к COP29 на ряде дорог в Баку будет изменено направление движения автомобилей
2 ноября 2024 г. 18:51
Анар Рзаев: В первые дни COP29 из аэропорта можно будет выехать только на автобусе
Анар Рзаев: В первые дни COP29 из аэропорта можно будет выехать только на автобусе
1 ноября 2024 г. 17:51
Генсек Омуралиев: ОТГ намерена продвигать зеленые финансы в рамках Тюркского зеленого видения
Генсек Омуралиев: ОТГ намерена продвигать "зеленые финансы" в рамках Тюркского зеленого видения
4 ноября 2024 г. 13:44
С завтрашнего дня прекращается движение автотранспорта на полосах COP29 в Баку
С завтрашнего дня прекращается движение автотранспорта на полосах COP29 в Баку
31 октября 2024 г. 20:33
Новый глава ИВ Агдаша представлен коллективу
Новый глава ИВ Агдаша представлен коллективу
2 ноября 2024 г. 12:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi