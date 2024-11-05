Азербайджан и Египет хотят расширить сотрудничество в сфере градостроительства

Азербайджан и Египет намерены расширить сотрудничество в сфере градостроительства.

Азербайджан и Египет намерены расширить сотрудничество в сфере градостроительства.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, решение принято по итогам встречи египетского министра жилищного строительства, коммунального и городского развития Шарифа Аль-Шарбини с председателем Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджана Анаром Гулиевым.

На встрече в рамках 12-го Всемирного форума градостроительства Аль-Шарбини отметил, что Египет готов поделиться с Азербайджаном богатым опытом в сфере градостроительства, что включает строительство и развитие городов четвертого поколения ("устойчивых умных городов"), успешные проекты инфраструктуры питьевого водоснабжения и водоотведения.

Министр отметил, что египетские компании активно участвуют также в проектах градостроительства в Африке, на Ближнем Востоке и готовы реализовывать их по всему миру.

Гулиев подчеркнул, что тесные отношения между Египтом и Азербайджаном проявляются как на уровне правительства, так и народа. Он также выразил желание углубить сотрудничество в сфере градостроительства и воспользоваться богатым опытом страны.