Азербайджан и BYD подписали документ о локализации производства электробусов

12:52

В Баку состоялась церемония подписания "Договора о реализации проекта" по локализации производства электробусов в Азербайджане с китайской компанией "BYD Company Limited" (BYD).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

Документ подписали первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев, заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов, заместитель министра финансов Азер Байрамов, исполнительный директор BYD по странам Центральной Азии и Кавказа Чао Шуан, основатель и генеральный директор SARDA Group Рауф Халилов и директор ООО Electrify Azerbaijan Тариэль Рустамов.

Согласно документу, в рамках проекта предусматривается организация производства электробусов в Азербайджане и локализация запчастей, с поэтапным достижением уровня локализации до 40% к 2030 году.

По контракту с BYD в рамках COP29 в Азербайджан в качестве пилотного проекта было доставлено 160 электробусов марки BYD, которые были выпущены на маршрутные линии.

В проекте производства электробусов в Азербайджане ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" будет участвовать как акционер. Партнером компании BYD в Азербайджане является Electrify Azerbaijan, принадлежащее группе компаний «SARDA Group».

Первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев подчеркнул, что основная цель проекта - обеспечение системы общественного транспорта Азербайджана более чистыми и эффективными электробусами, расширение местного производственного потенциала. Реализация проекта создаст условия для внедрения высоких технологий на новых производственных участках и обеспечит открытие рабочих мест в Азербайджане. Подписание соглашения в рамках COP29 еще раз доказывает приверженность страны глобальным усилиям по борьбе с изменением климата.

Минэкономики отмечает, что в создание совместного предприятия по производству электробусов, который будет построен на территории Сумгайытского химического промышленного парка, китайская компания BYD вложит 17,1 млн долларов США. В рамках проекта, с учетом внутреннего спроса и экспортных возможностей планируется увеличение годовой производственной мощности до 500 единиц и создание 600 новых рабочих мест.

В то же время компания BYD, для развития цепочки добавленной стоимости в нашей стране, планирует инвестировать в новые производственные мощности. Компания в дальнейшем планирует сотрудничество по производству малотоннажных электрогрузовиков, электромобилей для коммунального хозяйства и легковых электромобилей.