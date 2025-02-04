Азербайджан и Болгария обсудили расширение торгово-экономических связей

Болгария и Азербайджан обсудили развитие двухсторонних отношений, в частности пути расширения взаимной торговли в различных областях экономики.

Азербайджан и Болгария обсудили развитие двухсторонних отношений, в частности пути расширения взаимной торговли в различных областях экономики.

Как сообщает Report, посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов провел встречи с новоназначенным вице-премьером и министром транспорта и коммуникаций Болгарии Грозданом Караджовым и министром экономики и промышленности Петером Диловым.

"Обсудили вопросы сотрудничества в сферах связи и транспортных коммуникаций, в том числе в рамках Транскаспийского коридора Восток-Запад, дальнейшего развития торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Болгарией, в частности, в неэнергетическом секторе, и содействия наращиванию инвестиционного потенциала", - написал Гусейнов на своей странице в соцсети "Х".

По информации болгарских СМИ, министр Петер Дилов на встрече с Гусейновым отметил, что важным приоритетом для Болгарии является увеличение объемов прямых азербайджанских инвестиций в страну.

"Для нас принципиально важно содействовать экспорту болгарских товаров в Азербайджан, в том числе продукции машиностроения, электронных товаров, оборудования для пищевой промышленности, подъемно-транспортного оборудования, лекарственные средства и пр.", - отметил Дилов.

По его словам, Азербайджан и Болгария обладают большим потенциалом развития сотрудничества в сферах сельского хозяйства и пищевой промышленности.

В ходе встречи были также обозначены приоритетные сектора, на которых двум странам следует сосредоточить свои усилия, такие как ИТ, фармацевтика, транспорт, туризм и энергетика.

Посол Гусейнов подчеркнул готовность азербайджанской стороны к активному сотрудничеству. "У Болгарии и Азербайджана очень серьезный потенциал в двусторонней торговле, особенно если они будут активно работать над диверсификацией экспорта и импорта", - приводят слова дипломата болгарские СМИ.