Азербайджан и Беларусь расширяют сотрудничество в сфере градостроительства и архитектуры

15 мая Главный государственный проектный институт "АзерАрхПроект" при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана и ОАО "Ордена Трудового Красного Знамени "Институт Белгоспроект" подписали Меморандум о сотрудничестве и взаимо

15 мая Главный государственный проектный институт "АзерАрхПроект" при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана и ОАО "Ордена Трудового Красного Знамени "Институт Белгоспроект" подписали Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии.

Как сообщает Report, документ подписали директор "АзерАрхПроект" Джахангир Мамедрзаев и главный архитектор "Белгоспроекта" Виктор Скробот.

Меморандум направлен на установление партнерства с целью проектирования объектов и развития долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества между сторонами.

В рамках меморандума стороны договорились предпринимать совместные действия в нескольких направлениях, включая совместную разработку концепций и эскизных решений, содействие в внедрении BIM-технологий, адаптацию документации по объектам проектирования на территории Азербайджана и Беларуси, продвижение бизнес и социальных проектов в сфере архитектуры и градостроительства, а также улучшение качества проектных услуг.

Это уже второй меморандум, подписанный между Азербайджаном и Беларусью в сфере градостроительства. Целью подписания документа является дальнейшее углубление взаимного сотрудничества путем содействия развитию градостроительства и архитектуры в обеих странах.