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Азербайджан и Беларусь расширяют сотрудничество в сфере градостроительства и архитектуры

Азербайджан и Беларусь расширяют сотрудничество в сфере градостроительства и архитектуры 15 мая Главный государственный проектный институт "АзерАрхПроект" при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана и ОАО "Ордена Трудового Красного Знамени "Институт Белгоспроект" подписали Меморандум о сотрудничестве и взаимо
Инфраструктура
16 мая 2024 г. 10:34
Азербайджан и Беларусь расширяют сотрудничество в сфере градостроительства и архитектуры

15 мая Главный государственный проектный институт "АзерАрхПроект" при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана и ОАО "Ордена Трудового Красного Знамени "Институт Белгоспроект" подписали Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии.

Как сообщает Report, документ подписали директор "АзерАрхПроект" Джахангир Мамедрзаев и главный архитектор "Белгоспроекта" Виктор Скробот.

Меморандум направлен на установление партнерства с целью проектирования объектов и развития долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества между сторонами.

В рамках меморандума стороны договорились предпринимать совместные действия в нескольких направлениях, включая совместную разработку концепций и эскизных решений, содействие в внедрении BIM-технологий, адаптацию документации по объектам проектирования на территории Азербайджана и Беларуси, продвижение бизнес и социальных проектов в сфере архитектуры и градостроительства, а также улучшение качества проектных услуг.

Это уже второй меморандум, подписанный между Азербайджаном и Беларусью в сфере градостроительства. Целью подписания документа является дальнейшее углубление взаимного сотрудничества путем содействия развитию градостроительства и архитектуры в обеих странах.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Belarus expanding co-op in urban planning and architecture
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Belarus şəhərsalma və memarlıq sahəsində memorandum imzalayıb

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