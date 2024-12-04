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Азербайджан и Беларусь обсуждают запуск регулярных железнодорожных грузоперевозок

Азербайджан и Беларусь обсуждают запуск регулярных железнодорожных грузоперевозок 16^42
Инфраструктура
4 декабря 2024 г. 17:15
Азербайджан и Беларусь обсуждают запуск регулярных железнодорожных грузоперевозок

Беларусь заинтересована в отправке грузов через территорию Азербайджана по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс в Турцию, а также в Иран по маршруту Север-Юг.

Как сообщает Report, об этом сказали на встрече в Баку между заместителем председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Арифом Агаевым и делегацией во главе с заместителем председателя Белорусской железной дороги (БЖД) Андреем Якобсоном.

По информации АЖД, по итогам встречи достигнута договоренность о продолжении переговоров по тарифной политике, технологиям перевозок и цифровизации, которые обсуждались на трехсторонней встрече с участием Российских железных дорог в октябре этого года для укрепления сотрудничества по коридору Север-Юг.

На встрече стороны выразили готовность обсудить возможности закупок Азербайджаном в Беларуси универсальных, крытых вагонов и цистерн.

"Кроме того, состоялся обмен мнениями по развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках международных организаций, реализации проектов, представляющих взаимный интерес, организации регулярных грузоперевозок между двумя странами, в том числе отправке грузов контейнерными блок-поездами", - подчеркивается в информации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Belarus arasında dəmir yolu ilə müntəzəm yükdaşımalar təşkil olunacaq

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